Warmte op komst: maandag kan het zelfs 24 graden worden

Het kan maandag lokaal namelijk maar liefst 24 graden worden. Hartstikke warm voor de tijd van het jaar!

Vrijdag

Vrijdag is het koud en nevelig. Wolken hebben de overhand. Als je naar buiten gaat is de kans groot dat je te maken krijgt met wat lichte regen of motregen. Paraplu mee dus!

De temperatuur voelt vandaag zacht, het wordt zo'n 15 graden.

Het weekend

Ook dit weekend wordt het zacht, hoewel het zaterdag even stevig kan waaien. Zondagochtend is de kans op buien groot. Het wordt beide dagen tussen de 16 en 19 graden, waarmee de temperatuur 3 tot 5 graden boven het gemiddelde ligt.

Maandag

Maandag krijgen we te maken met een warmere lucht vanuit het zuiden. Hierdoor kan het op veel plaatsen ruim 20 graden worden en in het zuidoosten zelfs 24 graden. Hartstikke warm voor half oktober!

De rest van de week

In de nacht naar dinsdag toe kan het flink gaan onweren. Overdag op dinsdag wordt het droog en komt er ruimte voor de zon. De rest van de week wordt wisselvallig: zon en buien wisselen elkaar af.

Maandag veel buiten? Smeren maar!

Bron: Weer.nl