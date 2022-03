Plaatselijk kan er zelfs meer dan 10 centimeter vallen. Weer.nl noemt de situatie zelfs vergelijkbaar met die van vorig jaar februari, toen sneeuwstorm Darcy over Nederland trok.

1 april? Nee, er komt écht sneeuw

Op social media wordt nog gehoopt dat het een 1 aprilgrap is, maar weerexperts lijken toch echt serieus te zijn. En tja, ze zeggen niet voor niets ‘maart roert zijn staart’ en ‘april doet wat-ie wil’. Er komt koude lucht aan, die veel neerslag met zich meebrengt. Woensdag is het nog regelmatig zonnig en voelt het aan als maximaal 12 graden. Dat voelt al frisser aan dan we de afgelopen weken gewend waren. In de nacht van woensdag op donderdag bereikt de koude lucht ons land en valt de eerste regen en natte sneeuw.

Doen weermodellen nu ook al aan 1 april grappen? 😱

- 4 modellen met neerslagverwachting t/m vrijdag 00 uur

- paars is SNEEUW

- met stappen van 3 uur: elk plaatje laat opsomming zien van 3 voorafgaande uren

- bodem is warm, maar lokaal is sneeuwdekje mogelijk! pic.twitter.com/RV0zxoTYUu — Helga van Leur ☀ (@helgavanleur) 30 maart 2022

Sneeuwstorm

Donderdag wordt het met 3 graden een gure dag, met regen in het westen en sneeuw in het midden en noorden. Later op de dag kan het zelfs overal in Nederland wit worden. Ook gaat het nog eens harder waaien. In de nacht van vrijdag op zaterdag blijft het vervolgens sneeuwen. De temperaturen liggen dan rond het vriespunt. Omdat het ook flink gaat waaien kunnen we volgens Weer.nl al spreken van een sneeuwstorm, vergelijkbaar met Darcy.

Weermodellen houden vast aan hun #1april grap: #Sneeuw! Vrijdagochtend (1 april) zou het wit kunnen zijn. Waar en hoeveel blijft nog gissen, maar op een enkele plek 10 cm zou zomaar kunnen. Met name donderdagavond-vrijdagochtend perioden met (natte) sneeuw. pic.twitter.com/SO3lLcw30L — Reinier van den Berg (@weermanreinier) 30 maart 2022

Voor sneeuwliefhebbers is het fijn dat er toch nog een beetje sneeuwpret is. Maar voor de lenteliefhebbers is er ook goed nieuws; de sneeuw maakt na het weekend alweer plaats voor zachter weer.

