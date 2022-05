Wassen neus: Harry en Meghan herenigen tijdelijk met de koninklijke familie

Harry en Meghan wonen sinds een paar jaar in Californië. Maar om te vieren dat (schoon)oma al zeventig jaar op de Britse troon bivakkeert, vliegen ze met zoon Archie en dochter Lilibet naar Londen. En om de festiviteiten extra kracht bij te zetten, mogen de wassen dubbelgangers van het stel gezellig bij de rest van de royals staan.

Tijdelijke verzoening Harry, Meghan & de royals

Madame Tussauds in Londen verplaatste de wassen Harry en Meghan in 2020 naar een ander gedeelte in het museum, nadat zij zich van de koninklijke familie afsplitsen. De verzoening is dan ook tijdelijk: na twee weken verhuizen ze weer terug.

Strak in pak (en jurk)

Niet alleen de familiesamenstelling krijgt een tijdelijke update. Wie Madame Tussauds tijdens het jubileumweekend bezoekt, ziet de royals tevens in ‘nieuwe’ outfits. Zo dragen Charles, William en Harry een pak en wordt Elizabeth voor de gelegenheid in een witte jurk met Swarovski-steentjes gehesen – geïnspireerd op het exemplaar dat ze op het officiële portret voor haar jubileum draagt. Camilla is te bewonderen in een blauwe baljurk, Kate gaat voor een ensemble dat ze in 2019 in Pakistan al eens droeg. Ook voor Meghan werd letterlijk een oude bekende uit de kast getrokken: de rode jurk die ze in 2020 droeg tijdens een bezoek aan de Royal Albert Hall.

Parade door de straten van Londen

Het jubileumweekend duurt van donderdag 2 tot en met zondag 5 juni en vindt - uiteraard - plaats in het Verenigd Koninkrijk. Op de laatste dag kunnen omstanders de gouden koets door de straten van Londen zien rijden.

Bron: RTL Nieuws