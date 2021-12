Wat als het tussen de lakens niet meer zo lekker gaat: wordt de seksuoloog vergoed?

Al zijn jullie nog zo gek op elkaar, als je geen fijn en probleemloos seksleven hebt drukt dit op je relatie. De meeste problemen rondom seksualiteit gaan helaas niet vanzelf over. Om te beginnen is het belangrijk dat je erover praat met je partner. Eigenlijk is hier geen goed moment voor aan te wijzen, maar doe het in ieder geval niet voor of na sex. Kies een neutraal moment als de sfeer ontspannen is. Bijvoorbeeld tijdens een etentje.

Vergoeding seksuoloog

Misschien overweeg je inmiddels professionele hulp, maar vraag je je af: wordt een seksuoloog vergoed? Helaas vergoedt de basisverzekering seksuologische zorg niet. Je moet dus zelf de kosten betalen, tenzij je een aanvullende verzekering hebt. Als je aanvullende verzekerd bent krijg je een aantal behandelingen met een seksuoloog wél vergoed. Daarvoor gelden voorwaarden, zoals:

Er is een maximale vergoeding

Je hebt een verwijsbrief nodig van de huisarts

De seksuoloog moet geregistreerd zijn bij het NVVS

Je eigen bijdrage bereken

Je kunt voor verschillende behandelingen terecht bij een seksuoloog, zoals relatietherapie, partnertherapie en advies over vruchtbaarheid en geboorteregeling. Vaak kan de specialist na een intake een inschatting geven van het aantal sessies dat je nodig hebt. Als je dit terugkoppelt aan je verzekering kunnen zij berekenen hoeveel je eigen bijdrage nog is.

