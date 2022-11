Wat bijzonder: er is een tweeling geboren uit embryo’s die 30 jaar geleden werden ingevroren

Inmiddels is de Amerikaanse tweeling Lydia en Timothy Ridgeway geboren. Pasgeboren en tóch al dertig jaar oud. Hoe bijzonder is dat?

Embryo’s van 30 jaar oud

Ze hebben al die tijd bij 200 graden onder nul in een rietje gezeten, totdat ze terecht kwamen bij Rachel en Philip. Het gezin van die twee bestond al uit vier kinderen van 8, 6, 3 en 2 jaar. Zij werden allemaal op een natuurlijke manier verwekt.

Geloof

Daar is nu dus deze bijzondere tweeling bijgekomen. Dat Rachel en Philip graag een groot gezin wilden, heeft alles te maken met hun geloof. “We hebben altijd gedacht dat we zoveel kinderen zouden hebben als God ons wil geven. Toen we hoorden over adoptie van embryo’s, wilden we dat ook doen”, aldus het stel tegen CNN.

Blakend gezond

De twee kozen bewust voor de embryo’s die het langst geleden ingevroren waren. Volgens het stel is de tweeling blakend gezond ter wereld gekomen en waren het zelfs ‘flinke baby’s’. Eerder werden in Amerika al twee baby’s geboren die als embryo 27 en 24 jaar zaten ingevroren.

Bron: RTL Nieuws