Wat deed koningin Máxima bij de IKEA in Utrecht?

Het platform is een initiatief van VluchtelingenWerk Nederland, Start Foundation en SparkOptimus. Werkzoekenden met een vluchtverhaal kunnen via dit platform aan werkgevers worden gekoppeld. Een héél mooi initiatief, zo vindt ook onze koningin.

Werkzoekende vluchtelingen en werkgevers

Op de bijeenkomst luisterde Máxima in déze schitterende outfit naar verhalen van werkzoekende vluchtelingen en werkgevers. De Syrische Farouk Souriti vertelde vaak afgewezen te worden omdat hij de Nederlandse taal niet goed spreekt. Daarnaast is het hebben van een goed netwerk ook belangrijk, benadrukte hij. Maar dat kost tijd om als nieuwkomer op te bouwen.

Ook sprak ze met werkgevers die zich bij RefugeeWork hebben aangemeld, zoals de vertegenwoordigers van IKEA. Het woonwarenhuis is een vaste partner van VluchtelingenWerk Nederland en heeft een programma waar vluchtelingen werkervaring op kunnen doen.

Een belangrijk programma

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vertelde dat dit platform heel belangrijk is omdat veel vluchtelingen en statushouders, ondanks de krappe arbeidsmarkt, er niet in slagen om een passende baan te vinden. RefugeeWork is daarom een goede uitkomst. “Het maakt mensen zelfredzaam, door ze een praktisch en toegankelijk hulpmiddel te geven waarmee ze werk kunnen vinden.”

De koningin zet zich graag in voor bijzondere maatschappelijke problemen. Eerder deze week schreef ze nog een prachtige brief aan jongeren met mentale problemen. Na alle bijzondere gesprekken kreeg Máxima aan het einde van de dag nog een kookboek over de Syrische keuken overhandigd.

