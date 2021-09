Wat een huis: dít is de nieuwe miljoenenvilla van Erica en Martien Meiland

Dat meldt RTL Boulevard na het binnenstromen van allerlei tips over de nieuwe woning van de Meilandjes.

Adieu, alweer

Erica en Martien Meiland wonen net in hun nieuwe huis in Noordwijk, maar lieten eerder al weten alweer verhuisplannen te hebben. Op zijn zestigste verjaardag kondigde Martien het verrassende nieuws aan. “Lieve mensen, welkom op het eerste feest dat we hier geven en dat meteen ook het laatste zal zijn. We gaan weer verhuizen! Ja, alweer”, zei hij destijds.

Te druk

Als reden gaf hij de drukte in hun nieuwe woonplaats. “Dit huis is gewoon te druk, elke dag staan de mensen voor de deur en zelfs van het hek trekken sommigen zich niets aan. We blijven wel in Noordwijk. We hebben een huis gezien dat je van de weg niet kan zien, dus mét een oprijlaan, en dit gaat dus weer in de verkoop!”, aldus Martien.

Miljoenenvilla

Nu blijkt dat ze een miljoenenvilla betrekken. Het huis is omringd door groen en komt met een groot stuk land, wat Martien en Erica erg fijn vinden. Het staat op de grens van Noordwijk en Noordwijkerhout, waar de realityster is geboren. Wanneer ze precies gaan verhuizen, is nog niet duidelijk.

