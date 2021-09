Wat een jonkies: zó zagen deze bekende Nederlanders er vroeger uit

Herken jij ze nog terug?

Carlo en Irene

Carlo Boszhard en Irene Moors zijn al dertig jaar samen werkzaam als olijk duo. Het stel is onder andere bekend van hun succesvolle TV Kantine en brengt binnenkort zelfs een boek uit om stil te staan bij al die jaren succes samen. Onlangs deelde Carlo een kiekje uit de oude doos. Daarop zijn ze heel wat jaartjes jonger, maar wanneer het plaatje precies geschoten is, weten we niet.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Carlo Boszhard (@carloboszhard) op 6 Sep 2021 om 3:33 PDT

Marieke Elsinga

Marieke Elsinga deelde maandag zomaar een foto van een veel jongere versie van zichzelf. Het is een schoolfoto van groep zes, waarop ze nog maar negen lentes jong is. Onder de foto grapt Marieke: “Op die kuif deed ik zo enorm mijn best. Veel gel. Veel lak. Goede kam en dan héél voorzichtig van de trap anders stortte ie in!”

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Mattie & Marieke (@mattiemarieke) op 6 Sep 2021 om 3:34 PDT

Renate en Winston Gerschtanowitz

Renate en Winston zijn al heel wat jaren samen. Onlangs deelde Renate een foto op Instagram waarin ze terugblikt op haar relatie met Winston. Die foto van het bekende koppel stamt uit 2001, schrijft ze erbij.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Renate Gerschtanowitz (@renategerschtanowitz) op 6 Sep 2021 om 5:46 PDT

Johnny de Mol

Johnny de Mol is geen spat veranderd. Althans, met een foto uit zijn jonge jaren laat hij zien als kleine jongen al aanhanger te zijn geweest van een nonchalance kledingstijl. “Haha ik was zo níet gangster”, schrijft hij er grappend bij. Het fotootje stamt uit zijn tijd bij TMF in 2001.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Johnny De Mol (@johnnydemolofficial) op 6 Sep 2021 om 3:35 PDT

Fred van Leer

Terwijl de eerder genoemde bekende Nederlanders duidelijk te herkennen zijn op hun jeugdfoto's, is dat met de foto van een kleine Fred van Leer wel anders. De stylist zag er als tiener compleet anders uit. “Ik had mijn haar zelf geknipt”, schrijft Fred grappend bij de foto.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Fred van Leer (@fredvanleer) op 6 Sep 2021 om 6:38 PDT

Bron: RTL Boulevard, Story, Instagram