Wát een tegenvaller: de herfst maakt opnieuw zijn intrede in ons land

Vandaag valt het nog mee: er valt hier en daar een regenbui, maar het zonnetje laat zich ook regelmatig zien. Volgens meteoroloog Maurice van Middendorp is dit dan ook hét moment om er nog even van te genieten. “Want morgen is het echt herfst”, zo vertelt hij aan RTL Nieuws. “Dat wil zeggen: de hele dag regen, geen zon, maximaal 18 graden en een stevige wind. Aan de kust hebben we zelfs windkracht 7.”

Weekend

Helaas klaart het niet op: vrijdag vallen er namelijk ook aardig wat buien met misschien zelfs plaatselijke onweer. De temperaturen stijgen wel naar ongeveer 23 graden. Zaterdag lijkt een kopie van vrijdag te worden en zondag trekt het iets bij. “Zondag is een van de betere dagen. Er staat dan wel weer een stevig windje en er kan een bui vallen, maar de zon krijgt wat meer ruimte.”

Wanneer klaart het op?

Vanaf maandag is het helaas weer een stuk natter, dus zorg dat je standaard een paraplu in je tas hebt zitten. En gelukkig is er licht aan het einde van de tunnel: vanaf volgend weekend lijkt het weer een beetje op te knappen qua weer. Nog even volhouden dus!

