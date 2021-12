"Wat een warm gezinsfeest moest worden, eindigde in tranen, pijn en wanhoop"

Een nieuwe liefde

"Het is nooit een goed moment om te ontdekken dat je man vreemdgaat. Maar als je daar de dag voor kerst achter komt, lijkt er geen groter contrast mogelijk. Wat een warm, liefdevol gezinsfeest moest worden, eindigde in tranen, pijn en wanhoop. Hoe had hij dit kunnen doen? Kwamen we hier ooit nog uit? Nee, dat lukte niet. Het jarenlange bedrog was te groot, de pijn te hevig, het vertrouwen weg. Gelukkig bleef het vertrouwen in de liefde in het algemeen. Allereerst waren daar al mijn liefdevolle vriendinnen met hun luisterende oor en een schouder om op uit te huilen. Ik moest door, voor de kinderen, maar mijn vriendinnen maakten die periode draaglijk. We huilden en lachten, en wat gunden ze mij dat ook ik een nieuwe liefde zou vinden. Maar waar kom je als gescheiden moeder een leuke man tegen? Ik voelde weerstand tegen datingsites en had al jaren geen kroeg van binnen gezien, als ik daar al een man zou treffen met wie het klikte. Toch ontmoette ik iemand aan de bar. Of liever gezegd: achter de bar van de roeivereniging waar ik als vrijwilliger een dienst draaide. Na afloop dronken we samen een biertje en het volgende biertje dronken we bij hem thuis. Vorige kerst vierden we samen, met onze kinderen. Het contact met mijn ex is gelukkig weer goed, de kinderen zitten lekker in hun vel, wat was ik blij met al die vrolijke gezichten aan tafel. En wat ben ik blij met mijn gezin en mijn nieuwe liefde. Nooit gedacht dat er nog zo’n mooie kerstherinnering voor mij zou komen."

Anoniem

Dit artikel verscheen eerder in Libelle.