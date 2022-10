Wat een weer: na het weekend plaatselijk 25 graden

Met regendruppels groter dan de gemiddelde toekomstdroom heeft herfst geen al te goede reputatie. Tel daar een ijzige wind bij op en je snapt waarom mensen halverwege oktober doorgaans alweer terugverlangen naar zwoele zomeravonden.

Winderig, maar (relatief) warm

Dit jaar is er weinig reden tot klagen, want er zitten een paar pareltjes van herfstdagen tussen, zo ook morgen en overmorgen nog. Vanaf donderdag kan een paraplu handig zijn, omdat er dan enkele buien over het land trekken. Langs het strand moet rekening worden gehouden met een pittige windkracht: vijf á zes. Wel blijft het een graad of vijftien tot zeventien – relatief warm voor deze tijd van het jaar.

Herfstzonnetje in aantocht

Het is overdreven om van terrassenweer te spreken, maar een wandeling in een natuurgebied behoort begin volgende week absoluut tot de (plezierige) mogelijkheden. Een aanwezig herfstzonnetje zorgt ervoor dat het kwik met gemak tot een graad of twintig kan oplopen. In het zuiden wordt zelfs gespeculeerd over 25 graden.

Weer aan de wandel

Ben je nog op zoek naar inspiratie voor mooie wandelroutes? Wij hebben er vijf langs de mooiste vestingwerken van Nederland, tussen het groen en met uitzicht op de stad én het water. Waai je liever uit aan zee? Misschien kun je hier iets mee: de vijf mooiste wandelingen langs duinen en strand. O, en voor iedereen die van het uitzicht wil genieten plús afscheid wil nemen van een paar kilo vet, schreven we dit zesweekse wandelplan.

Vergeet je niet na afloop je spieren wat aandacht te geven? Zo kom je de volgende dag nét iets makkelijker uit bed.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: AD.nl