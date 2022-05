Wat gaat er in de toekomst met ons eten gebeuren? 3 scenario’s die je aan het denken zetten

Libelle samen met Albert Heijn

Melk gemaakt van bacteriën en tomaten die je zelf kan ontwerpen: volgens Food Futurist Chloé Rutzerveld zou het zomaar het nieuwe normaal kunnen worden. Chloé bestudeert nieuwe manieren van voedselproductie en consumptie. Zo wil ze mensen bewust maken van wetenschappelijke ontwikkelingen, ze aan het denken zetten en ze helpen naar een duurzamer leven. Want dat is hoog nodig.

Chloé: “Het klimaat verandert, onze C02-uitstoot moet omlaag, we kampen met watertekorten... Kortom: de huidige situatie is niet langer houdbaar. En dus moeten we gaan kijken naar duurzamere manieren om voedsel te produceren.”

Beter eten Festival

Op 28 en 29 april organiseerde Albert Heijn het Beter Eten Festival, dat in het teken stond van gezonder eten en beter leven. Iets wat niet alleen belangrijk is voor onszelf, maar óók voor onze planeet. Op het event waren allerlei foodstands met lekkere hapjes, maar ook veel inspirerende sprekers en workshops. Zo was Chloé ook bij dit event aanwezig. Ze deelde met ons scenario’s die in de toekomst zomaar eens normaal zouden kunnen worden.

Chloé Rutzerveld op het AH Beter eten Festival.

1. De klant wereld is koning

We exporteren er wat op af, om het hele jaar door de meest exotische producten te kunnen eten. En dat betekent héél veel CO2-uitstoot. Er wordt dan ook steeds vaker aangeraden om groente en fruit uit het seizoen te eten. Chloé: “Ik vraag me soms af of de klant wel koning moet blijven. We doen er nu alles aan om het hele jaar alles beschikbaar te hebben, maar misschien moeten we het wel gewoon doen met wat we hebben. De grondstoffen die we dan missen, kunnen we dankzij nieuwe technologieën dan vast gewoon in Nederland produceren.”

2. 100% plantaardig

In de winkels liggen veel meer plantaardige producten dan vroeger, en dat zal in de komende jaren alleen maar toenemen. Chloé denkt zelfs dat we over 50 jaar helemaal plantaardig leven. “Ik denk dat we dieren helemaal uit de voedselketen gaan halen en dat er in plaats daarvan plantaardige alternatieven komen, of producten die technologisch worden gemaakt.” Zo zou het zomaar kunnen dat we tegen die tijd kweekvlees eten, of melk drinken die gemaakt is van bacteriën.

“Veel mensen vinden het een eng idee dat alles technologisch wordt gemaakt, maar we vergeten dat er al heel veel technologie wordt gebruikt. Geen enkel gewas zou bestaan zonder technologie. Broccoli, spruitjes, maïs: het is allemaal verfijnd en zo geproduceerd dat het aan de eisen van de mens voldoet.”

3. Ontwerp je eigen eten

Het zou misschien beter zijn als de klant geen koning meer is, maar nieuwe technologieën maken het ook juist mogelijk om méér aan de wensen van de klant te voldoen. We zijn bijvoorbeeld gewend dat een tomaat rood en rond is en een banaan geel en krom, maar wist je dat het ook anders kan? Tijdens het Beter Eten Festival gaf Chloé een workshop waarbij bezoekers haar eigen ontworpen Future Food Formula-installatie konden uitproberen. Met deze installatie kun je je (digitale) gewassen helemaal naar wens maken, door een eigen groeirecept te maken.

De Future Food Formula-installatie, ontworpen door Chloé Rutzerveld.

Chloé: “Met omgevingsomstandigheden kan je gewassen beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan UV-licht, luchtvochtigheid en pH-waardes. Die factoren hebben effect op de smaak, dichtheid, textuur, vorm en kleur.” Pas bijvoorbeeld het licht of het CO2-gehalte aan, en je tomaat krijgt ineens een andere vorm of smaak. Handig als je een gewas bijvoorbeeld te bitter vindt, of het groter wil maken. Helaas is dit nu alleen nog mogelijk in het lab, maar wie weet kan dit in de toekomst gewoon in de supermarkt op de hoek.

Samen beter eten bereikbaar maken

