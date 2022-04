Wat gebeurt er met je geld na je overlijden? 5 tips om (alvast) over na te denken

Libelle samen met Rabobank

Welke levensverzekeringen zijn er allemaal? En welke zaken kan je vooraf al vastleggen? Belangrijke vragen om over na te denken, want het leven is tenslotte onvoorspelbaar en we willen onze naasten zo goed mogelijk achterlaten. Deze tips helpen daarbij.

1. Denk na over je (spaar)rekeningen

Staan je rekeningen op één naam? Dan worden deze na je overlijden bevroren. Eventuele volmachten komen ook te vervallen, dit om te voorkomen dat iemand geld zou kunnen opnemen die daarvoor geen toestemming (meer) heeft. Het geld komt uiteindelijk wel bij de erfgenamen terecht, maar daar moeten zij wat papierwerk voor invullen en hier gaat weer tijd overheen. Als je een gezamenlijke rekening hebt, dan loopt deze wél door. Zo kan je partner gelijk bij het geld.

Een volmacht (ook wel machtiging genoemd) houdt in dat je iemand anders toestemming hebt gegeven om je geldzaken te regelen. Je mag de betaal- of spaarrekening ook nog zelf blijven gebruiken, maar de gemachtigde kan voortaan je geldzaken (mee)beheren.

2. Sluit een overlijdensrisicoverzekering af

Een levensverzekering, een uitvaartverzekering, een overlijdensrisicoverzekering... je hebt er vast weleens van gehoord, maar wat is wat? Een levensverzekering is een verzamelnaam voor verschillende verzekeringen, en daar vallen een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering dan weer onder.

Een uitvaartverzekering sluit je af om de kosten van je eigen uitvaart mee te betalen; een overlijdensrisicoverzekering (ORV) sluit je af voor je geliefden, zodat zij ook na je overlijden alle kosten kunnen blijven betalen. Denk bijvoorbeeld aan een hypotheek, de kinderopvang of studiekosten. Een ORV sluit je af voor een bepaalde periode en het geldbedrag wordt alleen uitgekeerd als je binnen deze looptijd overlijdt. Deze verzekering is dus vooral bedoeld om kosten op te vangen als je jong en/of onverwachts overlijdt. Zo heeft je partner minder zorgen over de financiële situatie.

In de Gezonde Geldgesprekken van Rabobank gaan verschillende mensen het gesprek met elkaar aan, over hun financiële situatie nu en in de toekomst. Samen met Sharon (40) voeren Michiel (47) en Corrie (48) een Gezond Geldgesprek over wat er gebeurt met je geld na je overlijden. Hoe zit het bijvoorbeeld met je nalatenschap als je geen geregistreerd partnerschap hebt? En wat kan je als alleenstaande ouder nu al regelen om je kind(eren) later zo goed mogelijk achter te laten? Bekijk het gesprek hier.

3. Praat met elkaar over bankzaken

Ben jij degene die meestal de bankzaken regelt? Dan is het handig om af en toe met je partner te gaan zitten en samen naar de maandelijkse inkomsten en uitgaven te kijken. Zo zijn jullie allebei op de hoogte van de financiën, mocht één van jullie komen te overlijden.

4. Laat een testament opstellen

In een testament kan je je wensen voor de verdeling van je erfenis laten vastleggen. Een fijn idee voor jezelf, en het geeft ook gelijk duidelijkheid voor je nabestaanden. Een zelfgemaakt testament is in Nederland niet rechtsgeldig, dat moet altijd door een notaris worden opgesteld. Kijk hier voor meer informatie.

Als je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt, is je partner je erfgenaam. Maar wat als je wél samenwoont, maar op papier geen partners bent? Dan heeft je partner geen recht op je vermogen en bezittingen. Een testament kan dan een oplossing zijn.

5. Het voordeel van een schenking

Als je een deel van je erfenis aan je (klein)kinderen wil geven, dan kan je hier natuurlijk mee wachten tot na je overlijden. Maar je kan er ook voor kiezen om een schenking te doen. Dit kan financieel aantrekkelijk zijn, omdat de schenking tot een bepaald bedrag belastingvrij is. Het (klein)kind hoeft dan geen schenkbelasting te betalen. En bovendien wordt de erfenis kleiner. Zo hoeven de nabestaanden straks minder erfbelasting te betalen.

Een financieel gezonder leven

Hoe meer we over geld praten, hoe beter. Het geeft je inzicht in je geldzaken en is de eerste stap naar een financieel gezonder leven. Met de Gezonde Geldgesprekken wil Rabobank mensen stimuleren om met elkaar te praten over geld. Met wie ga jij een Gezond Geldgesprek aan? Kijk welke stap jij kan zetten naar een financieel gezonder leven.