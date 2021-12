En dat niet alleen, want Sigrid wordt ook vicepremier van Nederland.

Grote ambities

In een verklaring aan het AD geeft ze toe de sleutelpost Financiën boven het Kamerlidmaatschap te verkiezen. Ze heeft een hoop ambities. “We hebben ambitieuze plannen voor de komende periode”, vertelt ze. “Nederland staat voor grote keuzes en grote investeringen. In het onderwijs. In de klimaataanpak. In een sterk Europa. De rol van de minister van Financiën is cruciaal bij een verantwoorde uitvoering van deze plannen.”

Veel meer vrouwen

“Stem op een vrouw!” Die boodschap klonk luid en duidelijk voorafgaand aan de verkiezingen dit jaar. Vrouwen zijn namelijk nog altijd in de minderheid in de politiek. Gelukkig heeft de aandacht rondom deze ongelijkheid zijn vruchten afgeworpen, want het nieuwe kabinet bestaat uit een heleboel vrouwen. Rutte kreeg in 2017 nog veel kritiek omdat met Cora van Nieuwenhuizen er slechts één vrouwelijk minister in het kabinet zat, maar in zijn vierde kabinet zijn dit er een stuk meer.

Vrouwelijke ministers

In Kabinet-Rutte IV wordt huidig staatssecretaris Dilan Yesilgöz de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid, senator Micky Adriaansen gaat Economische Zaken leiden en zorgbestuurder Conny Helder wordt de nieuwe minister voor Langdurige Zorg en Sport. Daarnaast treedt VVD-partijvoorzitter Christianne van der Wal aan als minister voor Natuur en Stikstof en komt Europarlementariër Liesje Schreinemacher over uit Brussel om Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor haar rekening te nemen.

Bron: AD, NU.nl