Toegegeven: de berekeningen hieronder zijn gebaseerd op het gemiddelde verbruik van waterkokers en gasfornuizen. Ook is de aanschafprijs van beide apparaten niet meegenomen in de berekeningen, maar gaan we er vanuit dat je het apparaat van jouw voorkeur al in huis hebt. Laten we gauw beginnen!

Gas vs elektriciteit

Het is goed om te weten dat in algemene zin het verbruiken van elektriciteit beter is voor het milieu en wie kijkt per geleverde eenheid komt ook tot de conclusie dat één kuub gas een stuk duurder is dan één kilowattuur elektriciteit. Of je per maand dan ook meer betaalt voor je gas dan voor de elektriciteit, is afhankelijk van je situatie. Want wie heel veel stroom verbruikt en haast geen gas, zal aan het einde van de maand natuurlijk een relatief hoge stroomrekening en een relatief lage gasrekening hebben. Maar over het algemeen is stroom dus goedkoper dan gas.

Bijzonderheden

Dan nu: achterhalen of het goedkoper is om een kopje thee te zetten met de waterkoker of op het gasfornuis in een pan of fluitketel, is niet bepaald gemakkelijk. De kosten voor het verbruik per kopje thee kunnen namelijk erg wisselen per bijvoorbeeld merk waterkoker, hoe zuinig je gasfornuis is, hoe warm het koude kraanwater standaard is, et cetera.

We kunnen vast verklappen: de ene methode kost maar de helft van de andere!

Op het fornuis

Maar omdat we tóch graag een impressie wilden geven, zijn we als volgt te werk gegaan. Om uit te rekenen hoeveel gas het kost om een kopje thee te zetten, hebben we een berekening aangehouden zoals getest door Dirk van Genugten van duurzaamthuis.nl. Hij bracht een halve liter water aan de kook in een steelpan op een pitje met het gas vol open. Dat duurde ongeveer 5 minuten en het gemeten verbruik daarbij was 0,027 kuub gas.

Als je uitgaat van een prijs van €0,80 per kuub gas, de verwachte prijs van een kuub gas in 2022 volgens Milieu centraal, kost het koken van het water op het fornuis dus 2 cent per keer. Doe je dat iedere dag één keer, dan kost dat op jaarbasis zo’n €7.

In de waterkoker

Voor het berekenen wat het kost om een kopje thee te zetten met een waterkoker, hielden we de berekening aan zoals getest door pricewise.nl. Zij gebruikten een waterkoker met een vermogen van 2200 watt, een gemiddeld wattage voor waterkokers. De waterkoker verbruikt dus 2,2 kilowattuur, maar doet er gemiddeld 3 minuten over om het water te koken en geen heel uur.

Wie dat verrekent en daarbij een verwachte gemiddelde kilowattuurprijs van elektriciteit van €0,35 aanhoudt, komt uit op 4 cent per keer dat je in 2022 water kookt met een waterkoker. Doe je dat iedere dag één keer, dan kost je dat op jaarbasis zo’n €14. Duurder dus dan koken op gas!

Jaarrekening

Zoals gezegd is dit verschil in prijs afhankelijk van veel verschillende factoren. Het kan dus goed zijn dat dit verschil bij jou thuis een stuk kleiner is. Duidelijk is in ieder geval dat zowel €14 voor koken in de waterkoker als €7 voor koken op gas beide geen bedragen zijn die een groot verschil gaan maken op de jaarrekening voor je energieverbruik.

Hoe wel besparen?

Manieren waarop je wél flink kunt besparen zijn er gelukkig genoeg. Denk bijvoorbeeld aan het ophangen van een gordijn voor het trapgat, of zorgen dat de tocht door een kattenluikje zoveel mogelijk tegengegaan wordt.

We hebben ook berekend of het goedkoper is om met de hand af te wassen of de vaatwasser te gebruiken. En hoeveel het jaarlijks kost als je je verwarming één graad warmer zet.

Bron: Pricewise, Milieu centraal, Duurzaamthuis.