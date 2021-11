Wat is het verhaal achter al dat strooigoed van Sinterklaas?

Chocolademuntjes

Het bekendste verhaal over Sinterklaas en de chocolademuntjes is dat van drie ongetrouwde zusjes. Die hadden een fiks probleem, want hun vader kon geen bruidsschat betalen. Het alternatief was prostitutie, maar dat kon de goedheiligman niet accepteren. Zijn oplossing: gouden muntstukken door het raam gooien, zodat de bruidsschat kon worden betaald. Het zou dé oorzaak zijn voor de met goud papier omhulde chocolademunten, die ook anno nu nog regelmatig de huiskamer in worden gestrooid.

Kruid- en pepernoten

Amsterdam stond rond de zestiende eeuw bekend om de koekjes. Kruidkoek, anijskoek, snipperkoek, sukadekoek, de markt op de Dam stond er vol mee. Amsterdammers zouden echte ‘koeketers’ zijn, en zo is het eten van kruid- en pepernoten (inderdaad, dat is niet hetzelfde) eigenlijk vanzelf de Sinttraditie ingerold. Al smaken ze nu wel heel anders dan toen: eerst waren het net kleine brokjes ontbijtkoek. Gelukkig stapten er regelmatig zeelieden aan Amsterdamse wal, die de boel op konden vijzelen met nootmuskaat, kaneel, gember en kruidnagelen. En zie daar: de kruid- en pepernoten zoals we die nu kennen.

Banketletters

En dan de banketletters... hoe zijn die ooit onderdeel geworden van de Sinttraditie? Het simpele antwoord: omdat Jan Schenkman dat nu eenmaal zo heeft bedacht. Jan Schenkman was een leraar en kinderboekenauteur, en was de eerste die het Sinterklaasfeest in een prentenboek goot. Dan is er nog een tweede verklaring, al is daar niet veel bewijs voor. De letters zouden in de Middeleeuwen gebruikt worden om kinderen te leren lezen. Je kunt je afvragen hoelang dat dan goed ging, want zoals we allemaal leerden van de perpernotenchallenge: kinderen laten sintsnoep niet lang op tafel liggen.

Chocoladeletters

In de aanloop van 1900 werden vooral chocoladeletters uitgedeeld in plaats van banketletters. Dat zou te maken hebben gehad met de dalende cacaoprijzen. Ook in de 21e eeuw zijn de chocoladeletters razend populair. Jaarlijks worden in Nederland maar liefst zo’n 22 miljoen chocoladeletters verkocht.

Schuimpjes

Tussen de kruid- en pepernoten door vinden we de pastelkleurige schuimpjes. Het is de goedkopere versie van marsepein, want hoewel de suikerprijzen in de negentiende eeuw daalden, bleven de Zuid-Europese amandelen erg duur. Tot op de dag van vandaag zien we dan ook vaak de pure suiker met een smaakje, dat gloeiend heet in vormpjes werd gegoten. Niet per se gezond natuurlijk, al is het ene sintsnoep het andere niet: Libelle zette het meest verantwoorde strooigoed voor je op een rij.

