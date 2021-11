Wat is het verschil tussen een booster en een derde vaccinatie?

Vanaf december gaat een nieuwe vaccinatiecampagne van start. Alle mensen van 60 jaar en ouder, bewoners van instellingen die ouder zijn dan 18 jaar en zorgmedewerkers kunnen dan een boosterprik krijgen. Mensen onder de 60 jaar die een boostervaccin willen, komen volgens het RIVM na de oudsten en meest kwetsbaren aan de beurt. “De Gezondheidsraad geeft op dit moment aan dat er geen medische noodzaak is voor een booster voor deze groep", valt te lezen op de website. Mocht besloten worden dat dat toch nodig is, dan kan de GGD daar naar eigen zeggen snel mee starten. Daar worden nu al voorbereidingen voor getroffen.

Derde vaccinatie

In de officiële informatie van de GGD en het RIVM wordt gesproken over de boostervaccinatie, maar ook de term derde prik duikt regelmatig op. Dat is niet hetzelfde als de boosterprik. De GGD schrijft op de website: “Voor de meeste mensen bestaat de basisvaccinatie uit een of twee prikken. Voor patiënten met een ernstige afweerstoornis is een derde prik onderdeel van de basisvaccinatie. Zij hebben die nodig om goed beschermd te zijn tegen ernstige ziekte of sterfte door corona. Daarmee is een derde prik voor patiënten met een ernstige afweerstoornis iets anders dan een boostervaccinatie (een extra afweerprikkel) voor de rest van de mensen.” Een booster wordt ingezet om de bescherming tegen covid-19 op peil te houden.

Booster zelf kiezen

Wanneer je in aanmerking komt voor zo'n boosterprik moet er in ieder geval zes maanden tussen de laatste vaccinatie en de boostervaccinatie zitten. Heb je corona gehad? Dan moet er ook tussen de besmetting en de booster minimaal zes maanden zitten. De GGD meldt dat iedereen een boostervaccinatie met een mRNA-vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna krijgt. Je kunt zelf niet kiezen welk boostervacinatie je krijgt. Heb je de eerste vaccinaties van AstraZeneca gehad? Dan krijg je ook een booster met BioNTech/Pfizer of Moderna. Dat geldt ook voor Janssen. Voor dat laatste vaccin komt de Gezondheidsraad snel met een advies of een booster ook voor deze groep gevaccineerden, ongeacht hun leeftijd, sneller noodzakelijk is. Op basis daarvan neemt het kabinet een besluit.

Bron: RIVM, GGD