Wat is legionella precies en hoe zorgelijk is een uitbraak?

Normaal gesproken ziet de GGD dit soort meldingen van juli tot september. Het is dan ook opvallend dat er in november ineens zo veel besmettingen zijn met de legionellabacterie. Kan de bacterie zich snel verder verspreiden en hoe voorkom je dat je besmet raakt?

Wat is legionella?

Legionella wordt ook wel ‘veteranenziekte’ genoemd. De bacterie groeit in water en kan gevaarlijk zijn bij temperaturen van 20 tot 50 graden, vandaar dat een besmetting vaker voorkomt in de zomer. Als kleine druppels van dat water in de lucht terechtkomen, kunnen mensen dit inademen en besmet raken.

Symptomen bij een legionellabesmetting

Bij het inademen kan de bacterie in de longen terechtkomen. Hierdoor kun je bij een besmetting last hebben van de volgende klachten:

Pijn op de borst

Veel hoesten

Hoge koorts

Koude rillingen

Vermoeidheid

Hoofdpijn

Verwardheid

Kortademigheid

Longontsteking

Braken of diarree

Spierpijn

Verlies van eetlust

Hoe gevaarlijk is een legionellabesmetting?

Je krijgt de bacterie wanneer je heel kleine besmette druppeltjes water uit de lucht inademt. De ziekte is niet overdraagbaar van mens op mens. Een besmetting kan een acute infectie veroorzaken aan de luchtwegen, soms zelfs een zware longontsteking. Een infectie kan dus erg gevaarlijk zijn. Voor iemand die er ernstig ziek door is geworden, ligt de kans op overlijden tussen de 5 en 25%. Vooral ouderen, mensen met een slechte gezondheid of een verminderde afweer en rokers hebben kans om longontsteking te krijgen door de bacterie. Mensen die jonger zijn dan 40 jaar krijgen vrijwel nooit longontsteking door legionella.

Is de legionella-uitbraak zorgelijk?

Er komen vaker uitbraken voor, maar deze is wel uitzonderlijk. “Ieder jaar komt er ergens in Europa wel een uitbraak van deze orde voor. Het zorgelijke nu is dat we de bron nog niet kennen”, legt RIVM-epidemioloog Petra Brandsema uit aan NOS. Bovendien komt een legionellaverspreiding met deze snelheid niet vaak voor.

Er is gezocht naar overeenkomsten tussen de patiënten, maar het blijkt dat zij niet allemaal op dezelfde plek zijn geweest. Wel wonen ze allemaal in Schijndel. Er wordt momenteel gezocht naar de bron. Daarbij wordt onder meer gekeken naar koeltorens, jacuzzi’s en wasstraten. Ook zijn de fonteinen in Schijndel uitgezet. Bij het onderzoek zijn ook de Omgevingsdienst Brabant Noord en het RIVM betrokken. De GGD roept dan ook mensen die bovengenoemde klachten hebben op om direct contact op te nemen met hun huisarts.

Bron: NOS