Wat jammer! Geen persmoment koninklijke familie in Lech

De Rijksvoorlichtingsdienst RVD heeft vandaag laten weten dat het momenteel door het coronavirus niet verantwoord is om tientallen persfotografen uit te nodigen.

Een andere reden voor het schrappen van de populaire fotosessie is dat het gezin niet eens compleet is. Alexia zit momenteel op school in Wales en Amalia loopt stage in het buitenland. Ook in de zomer zou dit het geval zijn, waardoor dat persmoment ook in gevaar komt.

Volgens de RVD is het nog steeds het plan om twee keer per jaar een fotosessie te organiseren met het gezin, maar niet meer per se op vaste data.

Bron: RTL Nieuws