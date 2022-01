Volgens RTL Nieuws moeten we voorbereid zijn op de volgende scenario’s.

Ziekenhuisopnames gaan weer stijgen

Als we ons niet houden aan de basisregels, dan is de kans groot dat de besmettingen verder blijven doorstijgen. Voor de ziekenhuizen is dat natuurlijk slecht nieuws, wat dat kan betekenen dat de druk op de zorg nog groter wordt. En als de ziekenhuizen het weer amper aan kunnen, dan zullen we ook weer strengere maatregelen krijgen.

Reguliere zorg kan weer in problemen komen

Op dit moment zijn veel ziekenhuizen weer langzaam begonnen met het inhalen van de eerste uitgestelde zorg. Het aantal in te halen operaties in ziekenhuizen zou op dit moment 130.000 meer dan normaal zijn. Wat wel scheelt, is dat er bij de omikronvariant vooral een toename wordt verwacht van patiënten op de verpleegafdelingen van ziekenhuizen, en niet zozeer op de ic. Het RIVM verwacht wel weer een toename van coronapatiënten in ziekenhuizen, met name in maart. Als er dan echt weer sprake is van een flinke piek, dan zou het kunnen dat planbare operaties opnieuw worden uitgesteld.

Personeelstekort

Op dit moment kampen bedrijven al met flink personeelstekort. Dit is ook een van de redenen dat het kabinet de quarantaineregels heeft versoepeld en uitzonderingen maakt voor cruciale beroepen. Maar of dat nu genoeg is om het uitval van personeel te beperken, is nog maar de vraag.

Bron: RTL Nieuws