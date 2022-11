Wát? Komend weekend is er kans op sneeuw

Vooral in de noordelijke provincies wordt het bibberen. Het kan daar ’s nachts zelfs -4 graden worden.

Kans op sneeuw

Meteoroloog Martijn Dorrestein van Buienradar laat aan RTL Nieuws weten dat de verschillen tussen noord en zuid groot zullen zijn: “Vanaf nu koelt het in het noorden en noordoosten van het land al af, terwijl het in het zuidwesten nog relatief zacht blijft.”

Kouder dan gemiddeld

Zaterdag zal de temperatuur in het noorden van het land rond het vriespunt blijven en ook de dagen erna wordt het kouder dan de rest van het jaar. Het gemiddelde voor deze periode is zo’n 10 graden. De afgelopen jaren zaten we daar veelal boven. Voor het eerst in lange tijd duiken we dit weekend onder het gemiddelde.

Niet lang bibberen

Als je een koukleum bent, heb je geluk: de koude periode zal namelijk niet heel lang duren. In de loop van volgende week stijgt de temperatuur alweer een beetje en donderdag komen we rond de 10 graden uit.

Zaterdagochtend

De kans op sneeuw is er vooral op zaterdagochtend in het noorden van het land. Het zal naar alle waarschijnlijkheid geen dik pak zijn, maar zo krijgen we wel al even een voorproefje van de winter. Zou een witte kerst er dan toch inzitten?

Zo’n beetje sneeuw kun je slim in het huishouden gebruiken, luister hier maar eens naar:

Bron: RTL Nieuws