Wat leuk: Heleen van Royen verklapt blij nieuws op Instagram

De schrijfster laat weten voor de tweede keer oma te worden!

Weer oma

Heleen van Royen (56) is moeder van twee kinderen: dochter Olivia Helena en Sam. Ze is ook al oma van een kleinzoon, maar binnenkort mag ze zichzelf voor de tweede keer oma noemen. Want dochter Olivia is in verwachting van haar tweede.

‘Met z’n vijven‘

Dat schrijft ze met een ietwat cryptisch bericht op Instagram, bij een foto genomen op de rode loper met haar kinderen. “Met zijn vijven naar de première van Aladdin de Musical”, schrijft Heleen, terwijl ze maar met z’n vieren op de foto staan. Ze doelt hiermee natuurlijk op de foto in de buik van dochter Olivia, zoals haar volgers direct opmerken.

Oma-zijn

Heleen werd vorig jaar juli oma van de kleine Spencer. Het oma-zijn vindt de succesvolle schrijfster geweldig, liet ze destijds al eens weten in een van haar columns in tijdschrift Vrouw. “Want het is fantastisch om oma te zijn. Ik had er veel van verwacht, maar de werkelijkheid overtreft alles.” Wanneer Olivia uitgerekend is en of het een jongen of meisje is, is nog niet bekend.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door Heleen van Royen (@heleenvanroyen) op 26 Sep 2021 om 7:44 PDT

Bron: RTL Boulevard