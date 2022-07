Wat leuk! Irene Moors trouwt Carlo Boszhard en zijn vriend

Irene en Carlo werkt al tientallen jaren samen en maakten talloze succesprogramma’s, zoals Telekids en de TV kantine. Met zo’n mijlpaal kon het natuurlijk niet uitblijven dat Irene een bijzondere rol zou krijgen tijdens de huwelijksplechtigheid. RTL Boulevard meldt dinsdagavond dat het zelfs een hoofdrol wordt.

Carlo verloofd

Carlo (53) kondigde dinsdag op Instagram bij drie foto’s aan dat hij verloofd is met Herald (46). ‘Hij zei ja!’ schrijft Carlo bij drie foto’s op Instagram. Op het eerste kiekje is de prachtige vintage-look verlovingsring met groene edelstenen te zien, daarna volgt een selfie van het verliefde koppel en een foto van de pas die toegang geeft tot hun kamer in het luxe Beverly Hills Hotel in Los Angeles.

In zijn nieuwste column voor Televizier vertelt Boszhard meer over het aanzoek. Hij had de ring verstopt in zijn toilettas die hij meenam op een reis naar Hollywood. “Een plek die ons alles heeft gegeven waar we samen gek op zijn.” Het gebeurde uiteindelijk allemaal in het Beverly Hills Hotel. “Dit wordt de plek, denk ik. Veertien jaar samen, het is nog maar het begin”, schrijft Boszhard.

Wanneer en waar de mannen in het huwelijk treden, is nog niet bekend. Maar Irene is er dus bij.

Bron: RTL Boulevard/Televizier