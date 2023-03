Wat moet je 15 maart stemmen? Déze kieswijzers helpen je

In de kieswijzers voor de provinciale en waterschapsverkiezingen beantwoord je enkel stellingen, die betrekking hebben op jouw provincie of waterschap.

Kieskompas

Kieskompas laat veel ruimte voor interpretatie en nuance. Je kunt aangeven of je het helemaal wel óf helemaal niet eens bent met een bepaalde stelling en daartussen zijn nog verschillende antwoordopties. Ook is er natuurlijk de knop ‘geen mening’.

Stemwijzer

Stemwijzer biedt de mogelijkheid om partijen uit te sluiten en heeft minder antwoordopties dan Kieswijzer: je geeft aan of je het ‘eens’ of ‘oneens’ bent met de stelling of je klikt op ‘geen van beide’. Wel is er de mogelijkheid om stellingen over te slaan.

Jongerenkieswijzer

Speciaal voor jongeren is er de Jongerenkieswijzer, die focust op thema’s die jongeren aangaan, zoals onderwijs en recreatie en uiteraard ook vervoer en klimaat. De stellingen zijn verwoord in simpele taal en je kiest uit ‘Ja’ of ‘Nee’. Deze kieswijzer is ook een goede optie als je je deze verkiezingen vooral focust op het belang van je kinderen.

AD Kieswijzer

Het AD ontwikkelde samen met MijnStem een kieswijzer voor elf van de twaalf provincies én voor de waterschappen. Alleen provincie Drenthe wilde niet meedoen. Je beweegt een knop op een spectrum heen en weer, tussen ‘helemaal oneens’ en ‘helemaal eens’. Dit laat veel ruimte voor grijze gebieden.

Het belang van stemmen

Waarom het zo belangrijk is om op 15 maart naar de stembus te gaan? En waar de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen precies over gaan? In dít artikel leggen politiek verslaggevers Natalie Righton en Wouke van Scherrenburg het op een simpele manier uit.

Moet stemmen verplicht worden? Wij gingen de straat op en vroegen het.

