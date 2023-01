Wat zijn de meest voorkomende kankersoorten per regio? De Kankeratlas maakt dat inzichtelijk

Het doel van de Kankeratlas (je bekijkt ’m hier) is om inzichtelijk te maken hoe vaak bepaalde kankersoorten ergens voorkomen.

Wat doet de Kankeratlas?

Per regio geeft de atlas aan of het aantal diagnoses van een bepaalde kankersoort hoger, lager of gelijk is aan het Nederlandse gemiddelde. Bij sommige kankersoorten zijn de verschillen groot.

Neem bijvoorbeeld huidkanker. Wie een blik op de atlas werpt (zie het beeld hieronder) ziet direct dat er in de kustgebieden meer huidkanker voorkomt dan in andere delen van het land.

Dat komt volgens het IKNL waarschijnlijk doordat mensen aan de kust langer worden blootgesteld aan de zon en omdat daar een hogere zonkracht is.

Klik op het beeld om te vergroten.

De Kankeratlas - huidkanker (melanoom) per regio. Beeld IKNL

Regionale verschillen

De regionale verschillen zijn groot, aldus het kankercentrum. Eén van de kankersoorten waarin je per regio (en in grootstedelijke gebieden zelfs per wijk) veel verschil ziet, is longkanker. Dit heeft waarschijnlijk te maken met of mensen in het verleden hebben gerookt of dat nog steeds doen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 80 procent van de longkankerdiagnoses veroorzaakt wordt door roken.

Baarmoederhalskanker

Ook zorgwekkend zijn de verschillen in hoe vaak baarmoederhalskanker voorkomt. Het IKNL verklaart dat door het al dan niet meedoen aan het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Omdat je tegenwoordig zelfs een thuistest kunt doen, is er eigenlijk geen reden meer om als vrouw niet mee te doen aan het bevolkingsonderzoek.

Klik op het beeld om te vergroten.

De Kankeratlas - baarmoederhalskanker per regio Beeld IKNL

Afwijkingen worden zo sneller opgespoord. Als daaruit blijkt dat je HPV hebt, het virus dat baarmoederhalskanker kan veroorzaken, moet je naar de huisarts, anders niet.

In 2021 nam maar 55 procent van de vrouwen tussen de 30 en 60 jaar deel aan het bevolkingsonderzoek dat helpt bij de vroege opsporing van baarmoederhalskanker. Middels de thuistest wil het kabinet vrouwen aansporen om mee te doen aan het onderzoek.

Onderzoek versnellen

“Er is nog een lange weg te gaan om de redenen van alle geografische verschillen te begrijpen. Maar de atlas is ontworpen om inzicht te bieden en zo onderzoek te versnellen, vooral in de gebieden die dit het meest nodig hebben. Daarnaast kunnen er door de inzichten uit de Kankeratlas, bijvoorbeeld op het gebied van longkanker, huidkanker en baarmoederhalskanker, regionaal preventiebeleidsmaatregelen worden genomen om de impact van kanker te reduceren”, aldus Valery Lemmens, onderzoeker en bestuurder van het IKNL.

KWF is blij met de Kankeratlas. “De Kankeratlas verschaft onderzoekers, politici en burgers inzichten die er voorheen niet waren. Het is een geweldig middel om tot een gerichtere en ook lokale aanpak van kankerpreventie te komen. Daarom stellen we voor GGD’en een bedrag van 6 miljoen beschikbaar om met lokale of regionale plannen te komen”, aldus KWF-directeur Carla van Gils.

Bron: ANP, IKNL