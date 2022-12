Kerstpakket Beeld Getty Images

Wat zit er in jouw kerstpakket? Deze mensen delen het massaal op TikTok

Er zijn door werkgevers dit jaar meer kerstpakketten dan vorig jaar besteld. Van cadeaubonnen tot snaaipakketten: het is ieder jaar een verrassing wat jij/je partner/familieleden/buren ontvangen. Voor wie graag ziet wat anderen krijgen van hun baas is er goed nieuws. Het is nu een trend op TikTok om de inhoud van je kerstpakket te delen.