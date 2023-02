Water van tulpen verversen? Waarom je het ‘oude’ water dan nóóit moet weggooien

Zijn ze vers?

Wanneer je tulpen koopt, kun je al testen hoe vers te zijn. Pak een stengel tussen je vingers en wrijf deze zachtjes heen en weer. Hoor je een piepend geluid? Dan zijn ze vers en kun je ze met een gerust hart mee naar huis nemen! (Psst... Lees trouwens ook meteen even welke soorten tulpen er allemaal zijn.)

Tulpen in water

Eenmaal thuis is het belangrijk dat je de vaas vult met vers, koud water. Zorg dat het water slechts vijf tot tien centimeter hoog staat en plaats de tulpen er in. Omdat tulpen heel veel water opnemen, is het belangrijk om af en toe vers water toe te voegen. Hier gaat het vaak mis, want we hebben het over bijvullen en níet weggooien. Veel mensen gieten het oude water eruit en voegen dan nieuw water toe.

Maar wist je dat tulpen door deze ‘boost’ veel sneller gaan groeien en dus ook sneller verwelken? Dit wil je natuurlijk niet, dus zorg ervoor dat je alleen af en toe een klein beetje vers water toevoegt en het ‘oude’ water gewoon in de vaas laat zitten.

De juiste plek

Ook belangrijk: zet ze op een slimme plek. Zorg dat de tulpenbos niet vol in de zon staat, maar juist op een koele plaats waar de zon niet rechtstreeks op de bloemen schijnt, dan verwelken ze veel minder snel. Eén voordeel van die kachel op standje Siberië: de bloemen blijven allemaal langer mooi.

Bron: Freundin