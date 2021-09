Wauw! Anouk scheert lokken af en gaat voor ultrakort koppie

Door de jaren heen heeft Anouk verschillende kapsels gehad. Zo had ze aan de begintijd van haar carrière lange, hoogblonde lokken. De laatste jaren kennen we haar vooral met een donkerblonde lob, die haar bijzonder goed stond.

Tondeuse

Toch vond de zangeres dat het tijd werd voor iets nieuws. In haar Instagram story deelde ze vrijdagmiddag al een voorproefje van haar make-over. Op een video laat Anouk zien dat de kapper met een tondeuse in de weer is. Hele plukken vallen op de grond.

Kaal koppie

Niet veel later deelt Anouk het verbluffende eindresultaat met een foto. Haar haren zijn gemillimeterd. Met een stoere blik stuurt ze haar nieuwe look de wereld in en het internet gaat los. Op Instagram en Twitter gaan haar fans los. “Nothing compares to you", plaatst iemand bij de foto van Anouks nieuwe kapsel. “Ik hou van de ballen die ze heeft", reageert een ander. Benieuwd naar haar nieuwe kapsel? Zie hier!

De nieuwe Anouk mensen....😱😥 pic.twitter.com/PXPJq7DqYa — Moon 🤪🖤🐘🤍💜 (@mondolk) 3 september 2021

Is #Anouk nog geen trending? Ze heeft haar hoofd kaal geschoren. Ik hou van de ballen die ze heeft. Lekker doen wat je niet laten kan. — Yvette van Kampen (@YvvforFashion) 3 september 2021

Nothing compares to you #anouk pic.twitter.com/KJgIBCats7 — Lianne van Veen (@Liedje87) 3 september 2021

Bron: Instagram, Twitter.