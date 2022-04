Wauw! Hond Rax is dankzij behandeling met kankervaccin genezen van botkanker

Volgens artsen van het Medisch Centrum voor Dieren (MCD) in Amsterdam lijkt de Mechelse herder waarbij botkanker werd vastgesteld, drie maanden na toediening van een kankervaccin weer helemaal de oude.

Enkele extra jaren

Bij hond Rax werd een agressieve vorm van botkanker (osteosarcoom) gevonden. Eerst werd de tumor verwijderd en vervolgens kreeg hij het vaccin toegediend. Het was de eerste keer dat met dit vaccin botkanker werd bestreden. Eerder werd alleen de tumor verwijderd en chemo gegeven, maar hierdoor leefden de honden alleen enkele jaren langer.

Tumor uitschakelen

Het vaccin werkt als volgt: het middel wekt een immuunreactie op tegen bepaalde eiwitten die alleen in tumoren voorkomen, legt Arjan Griffioen, hoogleraar experimentele oncologie bij het Amsterdam UMC, uit. “Bij de vaccinatie richten we ons op de tumorbloedvaten. Zonder tumorbloedvaten kunnen de tumorcellen niet overleven en verdwijnt de tumor, en de eventuele uitzaaiingen.”

Hond Rax is weer genezen

De baasjes van Rax zijn ontzettend blij met het eindresultaat. “Rax is nog zo sterk en levenslustig, dus wilden we hem graag een kans gegeven. De belangrijkste afweging was daarbij of hij na de operatie nog kwaliteit van leven zou hebben. Terugkijkend hebben we de juiste keuze gemaakt, hij is weer de oude.” De artsen hopen dat het vaccin ooit ook voor de mens gebruikt kan worden.

Bron: MC voor dieren