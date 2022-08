Wauw: Jennifer Lopez trouwt in jurk met meterslange sleep Beeld Brunopress

Wauw: Jennifer Lopez trouwt in jurk met meterslange sleep

Het was al even officieel, Jennifer Lopez en liefje Ben Affleck zijn getrouwd. Afgelopen zaterdag deden ze de ceremonie (niet zo) dunnetjes over voor een intieme kring van vrienden en familie.