Wauw! Koningin Máxima straalt in (bekende) ton sur ton-outfit in beige

Donderdag brengt koningin Máxima een bezoekje aan Deventer. Hier bevindt zich een organisatie die zich inzet voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Outfit

Tijdens haar bezoek draagt Máxima een chique outfit die schittert in zijn eenvoud. Vooral de ingetogen kleur maakt de look passend voor de serieuze aangelegenheid, maar toch koninklijk.

We zien Máxima in een outfit die van top tot teen beige is. Ze draagt nude-kleurige lakpumps van Salvatore Ferragamo, voorzien van een klein strikje.

Daarboven draagt ze een beige katoensatijnen culotte van Natan. Deze wijde hoogwaterbroek is favoriet van de koningin en is dan ook vaak in de collectie van het modemerk terug te vinden. Normaal gesproken kost de broek zo'n 400 euro, maar inmiddels is het model in de uitverkoop voor nog geen 200 euro. Tip!

Ook het zijden, glanzende jasje van de koningin is van Natan. Daaronder draagt ze een chiffon blouse van Eduoard Vermeulen.

Bekende look

Het is niet voor het eerst dat we Máxima in deze look zien. Tijdens een staatsbezoek in Luxemburg droeg ze het ensemble al eens eerder. Dat snappen we maar al te goed, het staat haar prachtig.

Opvallende haarband

Toch zijn er twee nieuwe dingen aan de outfit die Máxima donderdag droeg. Zo droeg zij een spalk om haar gebroken hand. Maar ook had zij een opvallende haaraccessoire in. In haar losse kapsel draagt ze een bijzondere haarband van Fabienne Delvigne. Ook deze kennen we van haar. Op 11 mei van dit jaar droeg ze deze tijdens een muzikale tour door Roermond. Ook tien jaar geleden, tijdens een staatsbezoek, had ze de haarband al eens in.

Het is dus een outfit zoals we hem van Máxima kennen. Chic, koninklijk, ton sur ton (dat draagt onze koningin namelijk maar al te graag) én een combinatie van oude en nieuwe kledingstukken.

DEVENTER, 16-09-2021Koningin Maxima Bezoekt Vriendendiensten Deventer Winnaar Appeltje van Oranje 2021. Stichting Vriendendiensten is een regionale, onafhankelijke, cliëntgestuurde organisatie die zich inzet voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.FOTO: Brunopress/Patrick van EmstQueen Maxima Visits Friends' Services Deventer Winner Appeltje van Oranje 2021. Friends' Services Foundation is a regional, independent, client-driven organization that is committed to people with a psychological vulnerability. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

