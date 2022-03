Het bedrag werd gisteren bekendgemaakt in het tv-programma Samen in actie voor Oekraïne, een uitzending die tegelijk te zien was op NPO 1, RTL 4 en SBS 6.

Begonnen bij 21,4 miljoen

Tot gisterochtend was er door Giro555 al 21,4 miljoen euro ingezameld. Gisteren rond het middaguur was dat bedrag opgelopen naar ruim 29,5 miljoen euro en aan het begin van de avond was de tussenstand 40,9 miljoen. Daar kwamen dus nog tientallen miljoenen euro’s bij. Een deel daarvan komt van het kabinet: in de uitzending werd bekendgemaakt dat het kabinet nog eens 15 miljoen euro uittrekt voor noodhulp aan Oekraïne, bovenop de 24,5 miljoen die al eerder werd toegezegd.

Wat ook een fijne duit in het zakje deed: de opbrengst van de reclameblokken die te horen waren tijdens de radio-actie die gisteren van 06:00 uur tot 21:00 uur duurde, zijn ook voor Giro555.

Andere acties

Giro555 is een initiatief van elf hulporganisaties. In uitzonderlijke gevallen, zoals bij grote rampen of het uitbreken van dodelijke ziektes zoals ebola, wordt het initiatief opengesteld voor donaties. Dat gebeurde voor de oorlog in Oekraïne vorige week maandag en de opbrengst is voor onderdak, medische zorg en schoon drinkwater voor getroffen Oekraïners.

Sinds de jaren 80 zijn er door Giro555 tientallen acties georganiseerd. Bij de één werd meer geld opgehaald dan bij de ander. De 106 miljoen die tot nu toe opgehaald is voor de oorlog in Oekraïne staat voorlopig op plek 3 in de lijst van hoogst opgehaalde bedragen ooit:

Tsunami Azië, 2004: 208 miljoen euro. Aardbeving Haïti, 2010: 111 miljoen euro. Oorlog Oekraïne, 2022: tot nu toe 106 miljoen euro Oorlog Kosovo, 1999: 52 miljoen euro Aardbeving Pakistan, India en Afghanistan, 2005: 42 miljoen euro

Overigens kan doneren nog steeds, via de site van Giro555.

Bron: NOS.