Wauw! Prinses Alexia protesteert in Wales voor het klimaat

De video verscheen vandaag op de Instagram van UWC Atlantic, de school waar de prinses sinds begin dit schooljaar naartoe gaat. Samen met een boel studiegenoten loopt ze ferm roepend over de straat, met een bord in haar hand.

Tekst loopt door onder de video.

Inzet

Wat er op het bord geschreven staat is niet te zien, maar wel dat er een aardbol op getekend staat. Alexia draagt de groene broek waar eerder dit jaar veel van haar fans dolenthousiast over waren. “Ik heb nog niet eerder gezien dat Alexia zich inzet voor het klimaat", zegt Libelle's royalty-verslaggever Rick Evers. “Maar inzetten voor klimaat, tegen discriminatie en dergelijke, dat is echt iets typisch voor het UWC. Dus het lag redelijk voor de hand dat Alexia hieraan mee zou doen.”

Prinses Irene

Het is volgens hem overigens niet de eerste keer dat een prinses zich zo publiekelijk inzet voor een groot, maatschappelijk probleem. “Helemaal vreemd is het niet voor de Oranjes. De nummer 2 ‘van toen’, prinses Irene, protesteerde bijvoorbeeld tegen kruisraketten.”, zegt hij. Go Alexia!

Bron: Instagram UWC Atlantic.