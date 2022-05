Begin dit jaar werd bekend gemaakt dat RTL ging stoppen met het uitzenden van The Voice of Holland nadat er bij de zender en producent ITV berichten van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik waren binnengekomen. Later werd bekend gemaakt dat met name Ali B, Jeroen Rietbergen en een regisseur zich hadden misdragen achter de schermen van het programma.

“Het is nu zo lelijk en abrupt ten einde gekomen”

Chantal Janzen, de presentatrice van het programma, liet eerder al weten dat ze hoopte op een terugkeer van The Voice. Waylon blijkt er precies hetzelfde over te denken. “Ik ben niet zelf weggegaan bij The Voice. Ik zou het geweldig vinden om terug te komen, niet alleen voor een nieuw seizoen, maar ook om de tijd af te maken die we eigenlijk nog hadden. Het is nu zo lelijk en abrupt ten einde gekomen.”

“Er zijn mensen ongelofelijk de fout in gegaan”

Niet alle juryleden denken er hetzelfde over, want Anouk liet een tijdje terug weten helemaal klaar te zijn met het programma. Ze noemde het zelfs ‘één corrupte bende’. Waylon deelt die mening niet. “Er zijn mensen die ongelooflijk de fout in zijn gegaan en die hebben erg lelijke dingen gedaan, maar dat betekent niet meteen dat iedereen die daar maar rondloopt corrupt is.”

Onderzoek naar aangiften The Voice

Dinsdag is bekend geworden dat het Openbaar Ministerie het onderzoek naar de aangiften rondom The Voice of Holland met hoge prioriteit gaat behandelen. “Ook het feit dat deze zaken in landelijke media breed worden uitgemeten en diverse personen met hun naam aan strafbare feiten gekoppeld worden, maakt dat het gewenst is dat de politie spoedig onderzoek doet, waarna het OM een standpunt in kan nemen met betrekking tot de bewijsbaarheid van het vermeende misbruik”, aldus een woordvoerder tegenover Shownieuws.

Bron: Weekend, Shownieuws