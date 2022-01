Waylons zwangere vriendin Bibi Breijman voelt zich eindelijk weer beter

De officiële naam voor de misselijkheid is Hyperemesis Gravidarum (HG) en Bibi had er ook tijdens haar zwangerschap van dochtertje Teddy enorm last van. Maar dat lijkt nu voorbij, schrijft Bibi zelf in haar column in tijdschrift Flair.

Overleeft

Ze schrijft: “Ik voel me sinds een tijdje weer een stuk beter. Ik durf het bijna niet hardop te zeggen, omdat ik bang ben dat ik een terugval zal krijgen, maar het lijkt er toch echt op dat ik HG ook deze zwangerschap weer zal overleven.”

Alles was teveel

En dat is heel fijn nieuws, want de extreme misselijkheid had grote invloed op Bibi zelf, maar ook op de rest van het gezin. In november vertelde de zanger aan RTL Boulevard hoe heftig het was. “HG is heel heftig. Niets helpt, je droogt uit, je valt af, je hebt alleen maar hoofdpijn. Ze ligt in een donkere kamer. Ze kan niets hebben, geen licht verdragen. Alles is te veel.”

Walkietalkie

Er is waarschijnlijk niemand blijer dan Bibi zelf dat ze misselijkheid voorbij lijkt, maar ook voor haar omgeving is het een opluchting schrijft ze in haar column. “De hele dag stond mijn vriend paraat om me te bedienen. Op een gegeven moment belde ik hem zo vaak op, dat hij maar een walkietalkie kocht. ‘Ik kan je toch gewoon appen of bellen?’ zei ik dan. ‘Nee, dit is veel handiger’, antwoordde hij.” Maar die tijd is nu dus voorbij en Bibi hoopt dat dat ook zo blijft voor de rest van de zwangerschap.

