We downloaden massaal de verkeerde CoronaCheck-app (en dit is de goede)

Veel mensen schijnen de verkeerde op hun telefoon te zetten.

CoronaCheck-app

De CoronaCheck-app hebben we al volop nodig gehad. Bij het reizen of om toegang te krijgen tot bepaalde evenementen, had je al een QR-code nodig uit de app. Deze laat zien dat je negatief getest bent, gevaccineerd bent of recent van Covid-19 bent hersteld.

25 september

Vanaf 25 september is de CoronaCheck-app op nog meer plekken nodig. Zo zul je ook een toegangs-QR-code moeten laten zien om bijvoorbeeld de horeca, de bioscoop of het theater in te mogen.

Verkeerde versie

Maar dan heb je natuurlijk wel de juiste app nodig! En dat is niet bij iedereen het geval. “Heb je de CoronaCheck-app nog niet? Zorg er dan voor dat je de juiste versie downloadt", plaatst het Ministerie van VWS op Twitter. Mensen voegen namelijk massaal de verkeerde app toe.

Deense app

“Wij zien dat de Deense coronapas-app veel wordt gedownload, maar die is niet in Nederland te gebruiken", laat het ministerie dan ook weten. Daarbij plaatst het ministerie downloadlinks naar de juiste app. Heb jij de CoronaCheck-app al op je telefoon? Check dan even of het echt de goede is.

iOS: https://t.co/Tho1A3h5sb

Andriod: https://t.co/jHEdr9TELT pic.twitter.com/E9fTtchVIZ — Ministerie van VWS (@MinVWS) 16 september 2021

Bron: Twitter.