Minister Ernst Kuipers zal dinsdagavond alleen het woord voeren in de persconferentie. Mark Rutte moet aanwezig zijn in de Eerste Kamer en kan daardoor de pers niet te woord staan. Rutte gaf vorige week in een gesprek aan dat zijn afwezigheid eigenlijk wel goed uitkomt, omdat we in een nieuwe fase van de pandemie komen en hij al langer vond dat het wat zwaar is om elke twee weken met z’n tweeën zo’n persconferentie te doen.

Maatregelen worden opgeheven

En een nieuwe fase is het. Het is vrijwel zeker dat dinsdagavond wordt aangekondigd dat de meeste maatregelen per 25 februari worden opgeheven. We gaan terug naar de basis: de adviezen om geen handen te schudden, handen vaak te wassen, goed te ventileren en om te testen bij klachten blijven, maar de rest van de maatregelen komt dan te vervallen.

Horeca en cultuur

Dat betekent dat er geen anderhalve meter afstand meer gehouden hoeft te worden, mondkapjes niet meer gedragen hoeven te worden en het thuiswerkadvies ook vervalt. Ook voor de horeca- en cultuursector is er heel goed nieuws. Vanaf 18 februari gaat de openingstijd naar 01.00 uur ’s nachts en een week later vervalt ook dat en gaan de reguliere sluitingstijden gelden.

CTB

Ook het coronatoegangsbewijs verdwijnt en komt alleen terug in een situatie waarin het echt nog een toegevoegde waarde zal hebben. De beslissing gaat in tegen het advies van het OMT. Zij hebben aangeraden om het 3G-beleid nog even aan te houden, maar in de Tweede Kamer was daar niet genoeg steun meer voor. De QR-code kan nog wel nodig zijn om naar het buitenland te reizen.

Vanaf 25 februari (de dag dat Carnaval begint) lijkt het voor de horeca dus weer als vanouds, maar dat is toch niet helemaal waar. Voor festivals en grote evenementen gaat 1G gelden. Mensen krijgen dus alleen toegang tot deze evenementen met een negatieve PCR-test (dus geen thuistest).

Verplichte isolatie

Een laatste verandering is er voor de verplichte isolatie. Het OMT adviseert nu om de verplichte isolatie na een besmetting te verkorten van zeven naar vijf dagen, mits je dan 24 uur klachtenvrij bent.

Bron: NOS.nl