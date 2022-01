We keken in 2021 minder televisie, maar voor déze uitzendingen bleven we massaal thuis

Stichting Kijkonderzoek laat in hun jaaroverzicht zien welke programma's het populairst waren.

Eurovisie Songfestival

Met stip op één in de hoeveelheid bereikte mensen: de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Bijna 9 miljoen mensen keken minstens een minuut naar het evenement. Naar de hele uitzending keken gemiddeld bijna 5,56 miljoen mensen. Het hele pakket van zang, talent, prachtige outfits van onze vier hosts én natuurlijk de geweldige lichtshow in Ahoy Rotterdam zorgden ervoor dat we onze ogen niet van het scherm af kregen.

Voetbal

Alleen de EK-wedstrijden van Nederland tegen Oostenrijk (5,57 miljoen) en tegen Tsjechië (5,74 miljoen) scoorden een nog iets hoger gemiddelde.

Wie is de Mol?

Het programma dat het meest werd bekeken via uitgesteld kijken is de Wie is de Mol?-uitzending van 16 januari. Maar liefst 1,69 miljoen mensen keken die aflevering terug in de eerste 6 dagen na de live-uitzending. Alle molloten verzamelen! Gelukkig is inmiddels ook het nieuwe seizoen weer van start gegaan. Zouden de cijfers van vorig jaar overtroffen worden?

Bron: Stichting Kijkonderzoek.