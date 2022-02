We kunnen de lente bijna proeven: dít zijn de weersvoorspellingen tijdens de voorjaarsvakantie

Dít zijn de weersvoorspellingen.

Voorjaarsvakantie noord

Deze week heeft het noorden van Nederland al voorjaarsvakantie en vanaf volgende week zijn het midden en het zuiden van het land aan de beurt. Die vakantie valt voor hen samen met carnaval, maar zit het weer ook een beetje mee?

Weeronline laat weten dat de aanloop naar komend weekend er wel nog wat wisselvallig uit zal zien met daarbij - helaas - ook nog veel wind. Maar: in het weekend ziet het weerbericht er juist goed uit. We kunnen het zelfs lenteachtig noemen. We zien de krokussen tenslotte al uit de grond schieten en dat zorgt toch wel voor het ultieme voorjaarsgevoel.

Dit weekend gaat de zon schijnen en het blijft droog. De wind houdt zich dan ook eindelijk wat rustiger en dat samen zorgt ervoor dat de temperaturen oplopen tot zo’n 7 tot 9 graden.

Voorjaarsvakantie midden en zuid

Heb je volgende week vakantie? Dan heb je geluk. Want hoewel de voorjaarsvakantie in het noorden stormachtig begon, schijnt de zon volgende week geregeld en blijft het droog, zeker de eerste dagen van de week. Later in de week nemen de neerslagkansen toe, volgens Weeronline, maar gelukkig lijkt het niet heel nat te worden.

Het wordt nét iets warmer dan deze week: de temperatuur loopt dagelijks op tot 8 tot 10 graden. In het zuiden en het oosten kan het zelfs 11 graden worden.

Bron: Weeronline