En ze zijn origineler dan je denkt!

Berat, Albanië

Op de eerste plek staat een reisbestemming die je wellicht niet zo snel zou verwachten. Het is geen Frankrijk, Griekenland of Curaçao, want Berat in het binnenland van Albanië is dé hipste bestemming van 2022. Het Zuidoost-Europese land is divers en kleurrijk, en er zijn mooie wateren, grote stranden en wit bedekte bergtoppen. Het kustklimaat is mediterraan, met hete droge zomers en milde natte winters. De gemiddelde zomertemperatuur ligt tussen de 25 en 30 graden.

Lofoten, Noorwegen

Op de tweede plek staat de eilandenarchipel Lofoten in Noorwegen. Dat vakantieland is een stuk bekender en wordt dikwijls geroemd om de uitgestrekte natuur, frisse lucht en goede kwaliteit van leven. De winters zijn koud, en dan is er ook weinig daglicht. Maar in de zomer kunnen de temperaturen oplopen tot wel 25 tot 30 graden, en de lucht is dan erg droog. Zelfs de nachten zijn vaak warm in de zomers in Noorwegen, wat het een ideaal kampeerland maakt.

Freiburg, Duitsland

Op de derde plek staat het Duitse plaatsje Freiburg, ook wel de meest ecologische stad van Duitsland genoemd. Auto’s worden geweerd uit de stad en de luchtkwaliteit is er dan ook erg goed. Er is veel te zien en te doen, en dat maakt deze zuid-Duitse bestemming ideaal voor een citytrip.

Bron: HLN