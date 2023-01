Beeld Getty Images/iStockphoto

We zitten nu al in de voorlente: “Veel te vroeg”

De weersvoorspellers spraken in november voorzichtig over een koudere winter dan de afgelopen jaren. Dat is behalve even in december niet uitgekomen. Al zitten we nu pas in begin januari, alle tekenen wijzen erop dat het opnieuw heel zacht blijft deze winter. Sterker nog: we zitten al in de voorlente, zegt deze bioloog. “Dat is niet goed, het hoort gewoon nu nog niet.”