Wederom code geel wegens zware regenval en onweer

Op veel plaatsen begint de dag droog en zonnig. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en in de middag trekken de eerste buien vanuit België het land in. Het gaat overal regenen, maar met name in Limburg is er kans op forse buien met hagel en zware windstoten van ruim 100 kilometer per uur.

De dag begint soms mistig en met wat zon, maar vanmiddag gaat het flink regenen! Vooral in Limburg kunnen forse onweersbuien veel regen achterlaten. Ook hagel en zeer zware windstoten behoren daar tot de mogelijkheden.https://t.co/zj9Y4wC9kQ pic.twitter.com/89wIqx0ieR — Buienradar (@BuienRadarNL) 20 mei 2022

Temperaturen dalen

De zomerse temperaturen van de afgelopen dagen zullen ook flink dalen. Tegen het einde van de middag wordt het zo’n 14 graden aan zee tot 19 graden in Oost-Nederland. In de loop van de avond knapt het iets op: dan trekken de laatste buien via het oosten en noordoosten weg en wordt het weer overal droog. In de nacht koelt het af naar zo’n 10 graden.

Weekend

In het weekend ziet het er beter uit. Zaterdag nemen de neerslagkansen af en komt de zon weer terug. Het is dan tussen de 16 en 20 graden. Zondag wordt het maximaal 22 graden.

Libelle Zomerweek

Ga je morgen naar de Libelle Zomerweek? Maak je dan geen zorgen om de plensbuien: een groot deel van het evenement vindt namelijk binnen plaats en de grootste plensbuien komen niet voor in het westen van het land. De complete weersvoorspelling voor de Libelle Zomerweek vind je hier.

Bron: Buienradar