Weekblad Donald Duck bestaat 70 jaar en is geëmancipeerder dan ooit: “Katrien is écht niet meer alleen van de theekransjes”

Wij vroegen het aan Lotte Roep, redacteur bij weekblad Donald Duck en maandblad Katrien.

Donald Duck bestaat 70 jaar

Op 25 oktober 1952 viel de eerste Nederlandse Duck op de mat bij de abonnees van weekblad Margriet. Sinds 1999 is er ook Katrien, een maandblad met - de naam zegt het al - Katrien in de hoofdrol. Volgens Lotte speelt Katrien dan ook allang geen bijrol meer: “Die tijd is voorbij. Katrien is echt een hoofdpersonage met een druk en gevarieerd leven.”

De rol van Katrien

Ze vertelt: “Katrien is inmiddels een moderne vrouw. Natuurlijk strijden Donald en Guus nog steeds om haar, maar ze dopt tegenwoordig haar eigen boontjes. Ze heeft bijvoorbeeld al verschillende baantjes gehad. Zo kwam ze laatst Klaartje Kip tegen en die vertelde enthousiast over haar werk als freelancer. Daarna begon ze meteen ook haar eigen bedrijf! Vroeger zagen we haar vooral theekransjes houden met de Damesclub, en natuurlijk houdt ze nog steeds van theedrinken, maar ze organiseert nu ook stoere lezingen. Er is veel meer dat haar bezighoudt.”

Emancipatie in Duckstad

En ook in Duckstad is het allemaal veel gelijkwaardiger, legt Lotte uit: “De dames gaan gewoon mee op schattenjacht met oom Dagobert. En tegenwoordig trakteert Katrien Donald ook tijdens een date en bedenkt ze zelf leuke uitjes. Voorheen leunde ze liever achterover en liet ze Donald betalen.” Waarom een meer geëmancipeerde Donald Duck zo belangrijk is? “Onze lezers zijn jong en wij willen hen een goed signaal geven. Vrouwen zitten niet alleen maar thuis op de bank met een breiwerkje. En in het Duckstad van nu is dat precies zo.”

Drones en eiPhones

Dat is niet de enige manier waarop het blad met de tijd meegaat. Zo zie je tegenwoordig ook drones en selfies in Donald Duck voorbij komen. “De ouderwetse telefoon met draaischijf kennen kinderen natuurlijk niet. Donald en Katrien hebben daarom een eiPhone en een tablet.”

Diversiteit is belangrijk

Ook diversiteit is een belangrijk onderwerp in Duckstad: “Er lopen natuurlijk al allerlei dieren rond in de stad: eenden, honden, varkens, maar je ziet nu ook meer kleur in Donald Duck. En de neefjes hebben een tijd geleden een nieuw klasgenootje gekregen. Hij heet Rik en is een eendje dat in een rolstoel zit.” Zo’n nieuw personage introduceren kan niet zomaar. Voor Donald Duck en Katrien wordt een licentie afgenomen bij Disney. Dat betekent dat Disney toestemming moet geven voor veranderingen: “Sowieso worden alle strips voorgelegd aan Disney.” En ja, soms is het best lastig: kies je wel voor een verandering of doe je dat niet? “Het levert soms lange discussies op de redactie op, maar het zijn belangrijke onderwerpen, dus die gesprekken voeren we graag.” Zo is weekblad Donald Duck al 70 jaar lang verrassend, grappig, leerzaam én bij de tijd.