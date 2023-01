Weekend weersvoorspelling: kun je naar buiten zonder nat pak te halen?

Er zal dit weekend behoorlijk wat regen vallen, dus slim plannen is een must.

Zaterdag

Goed nieuws: zaterdag blijft het een groot deel van de dag droog. De zon is er wel, maar schijnt niet fel vanwege de vele wolkenvelden. Het wordt een zachte dag met temperaturen rond de 11 à 12 graden. Dat is erg hoog voor de tijd van het jaar: 5 à 6 graden is normaal in januari.

In het grootste gedeelte van het land staat een matige wind. Alleen aan de kust kan het wat harder waaien. ’s Avonds wordt het weer wat minder aangenaam: in het hele land is de kans op buien groot.

Zondag

Zondag wordt de mindere dag van de twee. De kans op regen is dan een stuk groter. Als je zondag naar buiten wil, kun je dat het beste in de ochtend doen, dan blijft het op de meeste plekken nog droog.

Vanaf de namiddag barst het los en kan het flink gaan regenen. Vooral het zuiden van het land houdt het niet droog. Als je er zondag op uit wil is het dus slim om Buienradar te checken óf een paraplu mee te nemen (of allebei natuurlijk).

Het wordt zondag zo’n 10 graden aan de kust tot 12 graden in het zuidoosten. Ook zondag staat er een matige wind, die aan de kust krachtiger kan voelen.

We zijn geneigd om binnen te hangen op een regenachtige dag, maar dat hoeft helemaal niet! Kinderen vinden het vaak juist heerlijk om buiten in de regen te ravotten én het is nog gezond ook:

Bron: Weeronline