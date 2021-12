Wéér kerstdrama voor koningin Elizabeth: prinses Anne moet in quarantaine

De koningin moest haar plannen al eerder wijzigen. Maandag werd bekend dat ze de locatie wijzigde: ze viert kerst niet op haar landgoed in Sandringham, waar ze het (voor corona) ieder jaar vierde.

Coronavirus gooit roet in het eten

Ze blijft dit jaar net als vorig jaar op Windsor Castle vanwege het coronavirus. Daar wil ze haar familie ontvangen. Maar nu kan de Queen dus geen kerst vieren met haar enige dochter. En dat is nóg niet alles: de jaarlijkse kerstlunch die afgelopen woensdag zou plaatsvinden moest ook geannuleerd worden.

Kerst zonder Philip

En of dat nog niet allemaal sneu genoeg is voor de queen, wordt dit ook nog haar eerste kerst zonder prins Philip. We hopen dat ze desondanks fijne dagen zal hebben.

