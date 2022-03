Dit keer zou ze plagiaat plegen in haar online afslankprogramma. Dat zegt kookboekenschrijver Janneke Koeman van de Foodsisters in Veronica Superguide nummer 10, die vandaag is uitgekomen.

‘Bewaar de helft voor morgen’

“Ze gaat zelfs zo ver dat ze ze tips als ‘bewaar de helft voor morgen’ heeft overgenomen. We hebben Sonja nu via onze advocaat gevraagd om te rectificeren.” Op dat verzoek ging ze niet in. In plaats daarvan stelde ze voor om zwijggeld te betalen.

Schadevergoedingen

Het is niet de eerste keer dat Sonja geld als dé oplossing ziet. In november vorig jaar zei ze tegen Telegraaf dat de zaken ‘afgehandeld’ waren, en: “Wat ook mooi is: een van hen die klaagde, heeft haar schadevergoeding aan drie goede doelen gegeven.” Ze liet toen weten niets te kunnen zeggen over de hoogte van de schadevergoedingen. “Maar iedereen is tevreden en die goede doelen ook, lijkt me. Het is uiteindelijk een win-winsituatie geworden, want misschien komt er nog wel eens een leuke samenwerking uit voort. Het is in elk geval uit de wereld, dus ook op dat gebied sluiten we het jaar positief af”, aldus Sonja Bakker.

Oneerlijke concurrentie

Janneke van Foodsister geeft bij Veronica Superguide aan dat zij geen bedrag van Sonja hoeft: “Ik hoef haar geld helemaal niet. Ik wil gewoon dat ze stopt met deze oneerlijke concurrentie. Als ik iets bak, maak ik het meerdere keren in verschillende ovens. De dingen die Sonja Bakker heeft overgenomen, heeft ze waarschijnlijk niet eens geproefd.”

Superguide heeft meerdere keren geprobeerd contact te zoeken met Sonja, maar daar is zijn niet op in gegaan.

Bron: Veronica Superguide nummer 10.