Weer opkrabbelen na een depressie: “Ik wilde niet echt dood, maar wilde niet meer voelen en denken”

Sacha Griekspoor (51) was jarenlang depressief: “Mijn depressieve klachten ontstonden toen ik op mijn 23e het huis uit ging en trouwde. Ik kon een huishouden runnen, maar wist niet hoe ik mijn leven vorm wilde geven. Dit uitte zich in angst, depressie en een heel laag zelfbeeld. Naar de buitenwereld deed ik alsof ik sterk was, maar ik liet mezelf niet zien. Ik dacht dat iedereen me stom en dom vond. Om maar niet te hoeven voelen, ontwikkelde ik een eetprobleem, waardoor ik na de geboorte van mijn dochter in 1999 in korte tijd ruim veertig kilo aankwam. Ik verzette me altijd tegen antidepressiva, maar mijn omgeving overtuigde me er toch aan te beginnen. Mijn man zei op een gegeven moment, uit wanhoop: ‘Als je er niet aan begint, ga ik weg.’ En ik was ervan overtuigd dat ik het leven alleen niet aankon.

Volledig ingestort

Ik voelde altijd een drang om te leven, maar toch waren er periodes dat ik alleen maar in bed lag en de gedachte aan de dood zich opdrong. Ik wilde niet écht dood, maar ik wilde ook niet meer voelen, niet meer denken. Doordat de klachten bleven terugkomen, ging ik negen keer ziek uit dienst bij een werkgever en zegde ik ook banen af. Ik ging in therapie, maar de klachten bleven en ik bleef zoeken naar oplossingen om me gelukkig te voelen. Zo ging ik een keer naar Amerika voor een cursus persoonlijke ontwikkeling. Op de eerste dag voelde ik al dat het niet de oplossing was. Ik heb me nog nooit zo eenzaam en zo schuldig gevoeld, vanwege de kosten. Mijn ex-man bleef altijd achter mij staan, maar toch groeiden we uit elkaar. Na de scheiding in 2009 stortte ik volledig in. Ik had inmiddels medicatie en de huisarts wilde mijn dosis nog verder verhogen, maar ik was totaal verdoofd.

Privékliniek

Ik voelde dat er meer nodig was dan wekelijks therapie en medicatie, dus meldde ik me bij een privékliniek in Epe, waar ik afkickte van de antidepressiva. In een praatgroepje in die kliniek zat iemand bij die van pedofilie werd beschuldigd. Iedereen raakte daarvan in paniek, behalve ik. ‘Heb jij daar misschien ervaring mee in je eigen jeugd?’, vroeg de therapeut de volgende dag aan me. Dat was inderdaad zo, maar dat had ik nooit aan iemand verteld. Drie jaar lang was ik bij haar in therapie. Heel langzaam kwamen we tot de kern: de overtuigingen van waaruit ik leefde. Zij gaf me het leven terug. De depressie was voorbij, maar ik bleef zitten met de puinhopen van mijn overlevingsmechanismen. Die strategieën kwamen in alle heftigheid naar boven: vermijding, mezelf wegcijferen en de overtuigingen die ik over mezelf had. Ik hoef niet meer voor alles en iedereen te zorgen. Mensen zijn verantwoordelijk voor zichzelf.

Ik leef

Sinds twee jaar vraag ik me bijvoorbeeld pas af wat voor muziek ík eigenlijk leuk vind. Een paar maanden geleden kwam ik moe terug van therapie en zag ik het noorderlicht op televisie. Dat was zó mooi. Ik zat wel een kwartier op de rand van mijn bed, totaal overdonderd. Sindsdien voel ik: ik leef, hier ben ik! Op dit moment heb ik geen partner. Ik trok een tijdje mannen aan die niet goed voor me waren, maar ik merk dat dit al begint te veranderen. Volgend jaar ga ik vanuit de Franse Pyreneeën naar Santiago de Compostella lopen. Dan zal er van alles op zijn plek vallen. Als dat in de liefde niet gebeurt, dan wil ik het gewoon goed hebben met mezelf.”

Totaal overvallen



Ook de man van coach en docent Inge Hoogeveen (58) werd depressief: “Mijn man Bart is iemand die altijd de positieve kant van dingen ziet. Als het tegenzit, probeert hij het met een tandje erbij toch weer goed te krijgen. Een paar jaar geleden was er in ons privéleven veel aan de hand. Mijn broer kreeg een hersenbloeding, mijn moeder begon te dementeren, er was zorg rondom de ouders van Bart. Ondertussen waren we druk met het bouwen van ons nieuwe huis. Hij had ook nog eens een zware baan als zorgbestuurder. Zakken sommigen misschien langzaam weg, bij hem was het ‘boink’, een griep eroverheen: mis. In eerste instantie was hij vooral in de war, hij kon de werkelijkheid niet meer goed zien. Hij begon zich extreem veel zorgen te maken over van alles. Over geld bijvoorbeeld. Hij was ook constant bezig met voelen of het alweer beter ging, wat natuurlijk averechts werkte. Hij had eerder al eens een minder zware depressie gehad, daar waren we toen totaal door overvallen. Want hoe kon iemand als Bart in hemelsnaam een depressie krijgen? En zelfs dit keer, toen ik wist dat het kon gebeuren, overviel het me weer. Bart bleef wel steeds bezig, maar functioneerde totaal niet. Na anderhalf jaar tobben werd hij opgenomen en kreeg hij andere medicatie. Pas toen ging het beter.

Blok aan je been

In het begin was ik wel echt boos dat hij het weer zo ver had laten komen. Wanhoop voelde ik ook, ik wilde gewoon leven. Niet met zo’n blok aan je been, waardoor je niet verder komt. Af en toe voelde ik ook paniek. Hoe moesten we verder en waar zou het ophouden? En dan was daar soms nog het gevoel dat ík gefaald had. Als coach voer ik gesprekken met mensen over hun werk-privébalans en hoe je dingen moet aanpakken in het leven, terwijl mij dat thuis niet lukte. Dat vind ik nog steeds ingewikkeld. Ik moet ook mijn best doen om niet zijn coach te worden. Hij heeft de neiging om erg op me te leunen als hij ziek is. Wat mij erg geholpen heeft, is dat iemand eens zei: ‘Het is niet jouw depressie.’ Je wordt er namelijk door aangestoken. Iemand ziet álles zwart, je kunt niet eens meer zeggen dat het wel meevalt. Voor mij was het ook normaal dat de dingen die ik zei, niet aankwamen. Een paar keer bleef ik voor mijn werk slapen bij vrienden en zag hun normale gezinsinteracties. Oja, zo gaat dat, dacht ik toen. Je ontbijt met elkaar en begint niet met de vraag ‘Hoe gaat het met je vandaag, goed of niet goed?’

Stap voor stap

Toen de depressie voorbij was, wilden we het er niet te veel meer over hebben, maar juist naar de toekomst kijken. Eindelijk weer dingen plannen. Stap voor stap moest ik de oude Bart terugvinden. En mezelf ook. Toen het weer beter ging, nam ik rust en zegde ik allerlei sociale dingen af die tijdens zijn depressie juist afleiding gaven. Wat ik als partner nu lastig vind, is te bepalen in welke mate ik Bart moet afremmen. Ik ben natuurlijk heel blij dat het goed met hem gaat, maar weet ook dat hij het risico loopt zichzelf weer voorbij te lopen. Een belangrijk signaal is als hij slecht gaat slapen: dan moet hij stoppen, rust krijgen in zijn hoofd. Toen het heel slecht ging, zegde Bart zelf zijn werk op en dat is iets waarvan hij nu baalt. Wel werkt hij inmiddels vrijwillig voor de Depressievereniging en is hij ook weer gestart met betaald werk. Ons leven wordt stap voor stap normaal. Hij kan zijn eigen besluiten weer nemen. Wat doe ik als hij weer meer wil dan in mijn ogen verstandig is? Normaal zou ik denken: hij komt er wel achter. Maar als dat gebeurt, gaat het mis. En zit ik ook met de gebakken peren.”

