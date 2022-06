Weer regen of eindelijk zon? Dít is de weersverwachting voor komend weekend

We mogen in onze handen klappen, want na een nat pinksterweekend ziet het weerbeeld er voor het komende weekend beter uit. Vanaf vrijdag begint namelijk een drogere periode met veel zon.

Aangename temperaturen

Vanaf vrijdag waait er een zuidwestenwind, waardoor warmere lucht wordt aangevoerd. De temperatuur loopt op tot 20 tot 23 graden Celsius, met de hoogste temperaturen in het oosten en zuidoosten. De lucht is helaas nog niet strakblauw. Hier en daar komen een paar wolken voorbij die op sommige plekken voor wat regen kunnen zorgen.

Zonnig weer op komst

Dit weekend is het over het algemeen droog. De wind waait vanuit het westen tot zuidwesten , waardoor het in de kustgebieden wat koeler is dan in het binnenland. Zowel op zaterdag als op zondag wordt het gemiddeld zo’n 19 graden Celsius aan zee, in het binnenland kan de temperatuur lokaal oplopen tot wel 25 graden in het zuidoosten. Het is niet helemaal uitgesloten dat er landinwaarts geen enkele stapelwolk uitgroeit tot een bui, maar op de meeste plekken blijft het droog.

Goed insmeren dit weekend

Wel oppassen met zonnen, want midden op de dag staat de zon erg hoog en kun je snel verbranden. Vergeet jezelf dus niet in te smeren. Ook als je maar héél even de deur uit gaat. Midden op de dag is de zonkracht 7, dus zonder bescherming kun je dan al in tien minuten verbranden. Nog zonnebrand over van vorig jaar? Zo weet je of de crème nog goed is.

Hooikoorts

We hebben helaas wel slecht nieuws voor iedereen met hooikoorts. Er hangen veel pollen in de lucht. Door de vele regen de afgelopen tijd en de oplopende temperaturen dit weekend, neemt de kans op klachten sterk toe. Het gras staat namelijk in bloei en laat veel pollen los. Heb jij last van deze allergieën? Zorg dan dat je hooikoortspilletjes inneemt of meeneemt. En probeer dít drankje te vermijden.

Tijd om te barbecueën dit weekend

Dit weekend is dus heerlijk weer om lekker in de tuin te barbecueën. Zelfs als je een beetje op de calorieën let, kun je gewoon gaan grillen. Zo organiseer je een gezonde én lekkere barbecue. En hier vind je alvast vijf lekkere recepten voor groenten op de bbq.

Maar hoe zorg je er nou voor dat het vlees niet aan het rooster vast blijft plakken? Ook daar hebben we een handige tip voor:

Bron: Weeronline