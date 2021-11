Wéér zegt queen Elizabeth een publiek bezoek af: dít is er aan de hand

De afgelopen maanden heeft de queen haast vaker optredens laten schieten dan bijgewoond. Allemaal om dezelfde reden: helaas laat haar gezondheid haar soms wat in de steek.

Remembrance Day

Zo ook vandaag. Ze zou vanmiddag verschijnen bij Remembrance Day, een jaarlijkse dag in Engeland waarop de herdenking van oorlogsslachtoffers bij het oorlogsmonument Cenotaaf op Whitehall in Londen plaatsvindt. Koningin Elizabeth moest last-minute afzeggen door rugklachten.

Ziekenhuis

Eerder deze herfst, op 20 oktober, moest ze ook al een bezoek aan Noord-Ierland afzeggen door gezondheidsproblemen. Ze verbleef die week één nacht in het ziekenhuis, maar kon vrij snel daarna thuis verder rusten.

Helikopter

Een kleine twee weken later, op 5 november, mocht ze van haar dokters weer op pad en kreeg ze zelfs een privé-helikoptervlucht naar de plaats van bestemming. Ze ging op pad naar haar landgoed in Sandringham, om de kerstdagen te plannen die zij daar wil vieren met haar familie. Maar nu, nog geen twee weken dáár weer na, heeft ze dus toch weer een optreden af moeten zeggen.

Onduidelijk

Vandaag zijn het rugklachten, maar het is niet duidelijk wat de gezondheidsproblemen zijn waarmee de koningin kampte in oktober. Ook is nooit bekend gemaakt waarom ze voor een nacht werd opgenomen in het ziekenhuis eind oktober.

Alcoholverbod

Een extra domper voor koningin Elizabeth is dat ze sinds een tijdje haar favoriete avonddrankje, de martini, moet laten staan. Haar artsen hebben haar een alcoholverbod opgelegd, wederom vanwege haar gezondheidsproblemen. Daarbij werd ze een tijdje terug voor het eerst in 17 jaar met een wandelstok gespot. We wensen de queen beterschap!

Bron: ANP.