Weerbericht Koningsdag: droog en fris

De komende tijd zal er niet veel verandering in het weer komen. Het blijft fris, grijs en regenachtig, laat Weerplaza weten. Toch is er een sprankje hoop op een droge Koningsdag.

Koud voor de tijd van het jaar

In de eerste helft van de week zijn de temperaturen veel lager dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. De temperaturen liggen tussen de 8 graden (aan de kust) en 12 graden (landinwaarts). Normaal voor deze tijd van het jaar is 15 tot 17 graden, aldus Weerplaza.

Vanaf zondagmiddag komen er steeds meer regenwolken en die blijven hangen tot maandag. Verwacht morgen dus ook aardig wat regenbuien.

Voor wie regelmatig fietst is er ook slecht nieuws. Het blijkt de komende dagen flink waaien. Vooral dinsdag staat er een stevige wind in de kustgebieden en rond het IJsselmeer. Het goede nieuws is wel dat het dan wat minder regent en iets zonniger wordt.

Weerbericht Koningsdag 2023

Vanaf woensdag lijkt het allemaal een tikkeltje beter te worden. Die dag is het grotendeels droog en de temperatuur ligt tussen de 9 en 11 graden. Wel fris dus.

Ook voor Koningsdag zijn de verwachtingen: droog doch koud. En een stevige wind. De zon zal zich ’s ochtends even laten zien. In de middag komt er meer bewolking, vanuit het zuiden en zal het allemaal dus wat grauwer zijn.

Ga je er op Koningsnacht op uit? Kleed je dan warm aan. De temperaturen in het binnenland liggen rond het vriespunt. Brrr...

Paraplu maar weer mee

Na de feestdag is het trouwens uit met de pret. Want dan wordt het weer ‘gewoon’ regenachtig. Zucht.

Bron: Weerplaza